Бой Пакьяо — Хорн состоится в ОАЭ
Бой между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.
Об этом рассказал консультант Пакьяо Майкл Конч.
«Нам потребовалось время, чтобы прийти к согласию. Была определённая путаница, где именно состоится бой. Мы подписали контракт, поединок 100% состоится в ОАЭ. Я приношу извинения за слова Арума правительству Австралии и болельщикам этой страны
Ранее вероятным местом проведения назывался австралийский Брисбен. Поединок состоится 23 апреля 2017 года.
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