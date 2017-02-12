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https://sport.mail.ru/news/boxing/28745658/
12 февраля 2017, 13:01 | Бокс | Чемпионат.com

Бой Пакьяо — Хорн состоится в ОАЭ

Бой между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.

Об этом рассказал консультант Пакьяо Майкл Конч.

«Нам потребовалось время, чтобы прийти к согласию. Была определённая путаница, где именно состоится бой. Мы подписали контракт, поединок 100% состоится в ОАЭ. Я приношу извинения за слова Арума правительству Австралии и болельщикам этой страны из-за путаницы, которая получилась вокруг боя», — приводит слова Конча BoxingScene.

Ранее вероятным местом проведения назывался австралийский Брисбен. Поединок состоится 23 апреля 2017 года.
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