Залилов встретится с Генри Мальдонадо
11 марта в испанском Бильбао казахстанский боксер Ержан Залилов проведет свой очередной поединок на
профи-ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Казахстанец столкнется с 29-летним нигерийцем Генри Мальдонадо. 8-раундовый бой пройдет в рамках второго легчайшего веса.
Напомним, что 24-летний Залилов в своем крайнем поединке, который состоялся 17 декабря прошлого года в Испании, в седьмом раунде остановил доминиканца Алекса Мору.
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