Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28745500/
12 февраля 2017, 12:37 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Залилов встретится с Генри Мальдонадо

11 марта в испанском Бильбао казахстанский боксер Ержан Залилов проведет свой очередной поединок на профи-ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанец столкнется с 29-летним нигерийцем Генри Мальдонадо. 8-раундовый бой пройдет в рамках второго легчайшего веса.

Напомним, что 24-летний Залилов в своем крайнем поединке, который состоялся 17 декабря прошлого года в Испании, в седьмом раунде остановил доминиканца Алекса Мору.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Крис Юбенк-младший: Все, что у Сондерса есть, — это победа надо мной, в этом вся его карьера

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший заявил о том, что все, что у его соотечественника Билли Джо Сондерса есть, — это победа над ним и в этом вся его карьера, сообщает vRINGe.com.
Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»