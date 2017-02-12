Рикки Хаттон: Реванш боя Жакиянов — Уоррен? Почему бы и нет?
Тренер казахстанского боксёра Жаната Жакиянова Рикки Хаттон прокомментировал победу своего подопечного в поединке с чемпионом мира по версиям IBO и WBA в легчайшем весе Роши Уорреном. Жакиянов победил раздельным решением судей.
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«Да, мы были удивлены двумя нокдаунами в первом рануде. Я напомнил Жанату, что ему не стоит пытаться переиграть Уоррена, нужно устроить драку. Жанат сделал это очень здорово. Уоррена расстроен, потому что считает себя победителем. Это такой тип боя, в котором проигравший всегда будет считать решение судей несправедливым. Реванш? Почему бы и нет? И не только потому, что поединок был близким, но и потому, что их поединок был зрелищным», — приводит слова Хаттона BoxingScene.
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