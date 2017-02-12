«Да, мы были удивлены двумя нокдаунами в первом рануде. Я напомнил Жанату, что ему не стоит пытаться переиграть Уоррена, нужно устроить драку. Жанат сделал это очень здорово. Уоррена расстроен, потому что считает себя победителем. Это такой тип боя, в котором проигравший всегда будет считать решение судей несправедливым. Реванш? Почему бы и нет? И не только потому, что поединок был близким, но и потому, что их поединок был зрелищным», — приводит слова Хаттона BoxingScene.