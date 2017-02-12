Roundbyroundboxing.com: Жакиянов, казалось, и сам был в шоке от того, что судьи отдали ему победу на родине Уоррена
Издание Round by Round Boxing опубликовало материал, посвященный победе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) над американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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«После первого раунда сложилось впечатление, что нокаут уже находится в поле зрения, но у Жакиянова и его тренера были свои планы на этот счет. Следующий раунд Жанат провел впечатляюще. Затем он перестал гоняться за Уорреном, сосредоточившись на большом объеме ударов. Уоррена начали волновать успешные действия Жакиянова. В итоге бой дошел до 12-го раунда, после чего двое судей отдали победу казахстанцу. Жакиянов, казалось, и сам был в шоке от такого решения судей в родном штате [Огайо] Уоррена», — пишет сайт.
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