Соперник Дычко по Олимпиаде-2016 станет спарринг-партнером Джошуа перед боем с Кличко
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sport рассказал, как его боксер Энтони Джошуа будет готовиться к бою с украинцем Владимиром Кличко.
В частности он объяснил выбор
«Нам нужны люди, которые повторяют стиль Кличко. Большие, высокие супертяжеловесы. Мы привлечем троих или четверых. Вероятно, начнем за семь недель до боя. Думаю, Фрэйзер Кларк и Джо Джойс дадут возможность провести ему большое количество раундов. Джошуа не самый простой спарринг-партнер», — сказал Хирн.
Отметим, что Джойс стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио, победив в полуфинале казахстанца Ивана Дычко, а Кларк является вторым номером сборной Великобритании в супертяжелом весе.
Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы IBF и WBA (Super) в тяжелом весе.
40-летний Кличко перешел в профессионалы после победной Олимпиады-1996. На его счету 68 боев, в которых он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем поединке Кличко в ноябре 2015 года по очкам уступил Тайсону Фьюри и лишился всех своих титулов.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 Джошуа перешел в профессионалы в 2013 году. Сейчас на счету 27-летнего британца 18 побед нокаутом в 18 боях, в последнем из которых он был сильнее американца Эрика Молины.
Добавим, что ранее Джошуа несколько раз привлекался в качестве
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