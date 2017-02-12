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https://sport.mail.ru/news/boxing/28744233/
12 февраля 2017, 11:05 | Бокс | Vesti.kz

Британские СМИ объяснили, как пример Жаната Жакиянова вдохновит других боксеров

Британский портал Talking Boxing объяснил, почему пример 33-летнего Жаната Жакиянова (27−1, 18 KO) может вдохновить других боксеров.

Британский портал Talking Boxing объяснил почему пример 33-летнего <span class=error>Жаната</span> Жакиянова (27−1 18 KO) может вдохновить других боксеров. Увеличить
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Издание считает заслуженным успех Жакиянова, который вчера, 11 февраля, завоевал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. В первом раунде боя против американца Роуши Уоррена (14−2б 4 КО) казахстанец дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка.

Вместе с заслуженной победой Жакиянова Talking Boxing отметило и первый тренерский успех своего соотечественника Рикки Хаттона.

«Этого момента 33-летний Жакиянов ждал 10 лет своей профессиональной карьеры. И для него, и для Хаттона это был долгий путь.

Карьера Жакиянова стартовала в 2007 году в родном Казахстане, где не было традиций профессионального бокса. Затем он начал свой путь по миру в неизвестность. В то же время Хаттон пережил много ударов и в качестве тренера, и в качестве промоутера, а также — в жизни вне бокса.

Казахстанскому легковесу Жакиянову встречалось много препятствий на пути. К счастью, он встретил Хаттона и менеджера Филиппа Фондю. История Жакиянова дает надежду бойцам из тех стран, где профессиональный бокс не сильно развит. Это также свидетельствует о том, что если боец имеет возможность, это может занять долгое время и стоит того, чтобы ждать его. Пояса имеют значение, и обладание одним из них доказывает твою востребованность.

И Хаттон также получил по заслугам. Заслужил это и Жакиянов. В общем, это просто хорошая история, — пишет Talking Boxing.

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