Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28744104/
12 февраля 2017, 11:04 | Бокс | Vesti.kz

Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана».

Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса <span class=error>Мадияр</span> <span class=error>Ашкеев</span> узнал имя следующего соперника сообщает группа Профи Бокс Казахстана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.

28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три — досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.

Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один — в российском Екатеринбурге.

В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб «Астана Арланс». Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.

Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером — Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Roundbyroundboxing.com: Жакиянов, казалось, и сам был в шоке от того, что судьи отдали ему победу на родине Уоррена

Roundbyroundboxing.com: Жакиянов, казалось, и сам был в шоке от того, что судьи отдали ему победу на родине Уоррена

Издание Round by Round Boxing опубликовало материал, посвященный победе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) над американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Даст ли Жакиянов реванш Уоррену? Почему бы и нет? - Рикки Хаттон

Соперник Дычко по Олимпиаде-2016 станет спарринг-партнером Джошуа перед боем с Кличко

Де Рандамье победила Холм и стала первой в истории чемпионкой UFC в полулегком весе