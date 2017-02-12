Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева
Непобежденный казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев узнал имя следующего соперника, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.
28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три — досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.
Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один — в российском Екатеринбурге.
В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб «Астана Арланс». Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.
Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером — Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter