Определился следующий соперник непобежденного боксера Мадияра Ашкеева

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Им станет американец Шон Кэмерон. Поединок пройдет 15 апреля в американском Коннектикуте.

28-летний Ашкеев провел в профессионалах семь боев, в которых одержал семь побед (три — досрочно). На счету 34-летнего Кэмерона десять побед (пять нокаутом) и два поражения.

Последний раз на ринг Ашкеев выходил в ноябре, когда в шестираундовом бою в Коннектикуте единогласным решением победил американца Маркуса Брэдфорда. Шесть из семи поединков казахстанца в профессионалах прошли в США, а еще один — в российском Екатеринбурге.

В любителях Ашкеев известен по выступлениям за клуб «Астана Арланс». Профессиональную карьеру он начал в декабре 2015 года и постоянно тренируется в городе Окснард, что в штате Калифорния.

Промоутером Ашкеева является глава компании Main Events Кэти Дува, которая также ведет дела россиянина Сергея Ковалева, а менеджером — Эгис Климас, известный по сотрудничеству с тем же Ковалевым и украинцем Василием Ломаченко.