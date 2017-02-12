«Платные просмотры постепенно отмирают. Только бой Мейвезер — Пакьяо, больше и вспомнить нечего. Запустить бой Уайлдер — Джошуа на PPV? Нет. Это противоречит здравому смыслу. Мы заинтересованы в хороших ТВ-рейтингах. Бой Уайлдера против Молины посмотрело больше зрителей, чем все PPV бои Джошуа вместе взятые. Поэтому я считаю, что поединок должен транслироваться на кабельном ТВ», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.