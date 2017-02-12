Дибелла: Бой Уайлдер — Джошуа будет показан на кабельном ТВ, никаких PPV
Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла сообщил, что если его подопечный будет боксировать с чемпионом IBF Энтони Джошуа, бой не будет продаваться в подписках PPV.
«Платные просмотры постепенно отмирают. Только бой Мейвезер — Пакьяо, больше и вспомнить нечего. Запустить бой Уайлдер — Джошуа на PPV? Нет. Это противоречит здравому смыслу. Мы заинтересованы в хороших
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