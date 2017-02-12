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https://sport.mail.ru/news/boxing/28743374/
12 февраля 2017, 0:52 | Бокс | Чемпионат.com

Дибелла: Бой Уайлдер — Джошуа будет показан на кабельном ТВ, никаких PPV

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла сообщил, что если его подопечный будет боксировать с чемпионом IBF Энтони Джошуа, бой не будет продаваться в подписках PPV.

«Платные просмотры постепенно отмирают. Только бой Мейвезер — Пакьяо, больше и вспомнить нечего. Запустить бой Уайлдер — Джошуа на PPV? Нет. Это противоречит здравому смыслу. Мы заинтересованы в хороших ТВ-рейтингах. Бой Уайлдера против Молины посмотрело больше зрителей, чем все PPV бои Джошуа вместе взятые. Поэтому я считаю, что поединок должен транслироваться на кабельном ТВ», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.
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