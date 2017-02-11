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https://sport.mail.ru/news/boxing/28743125/
11 февраля 2017, 23:27 | Бокс | Чемпионат.com

Менеджер: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией

Менеджер чемпиона мира во втором полулёгком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что его подопечный выразил желание провести бой против чемпиона WBC в лёгком весе американца Майки Гарсии.

Менеджер чемпиона мира во втором полулёгком весе украинца Василия <span class=error>Ломаченко</span> <span class=error>Эгис</span> <span class=error>Климас</span> рассказал что его подопечный выразил желание провести бой против чемпиона WBC в лёгком весе американца Майки <span class=error>Гарсии</span>. Увеличить
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«Ломаченко сказал мне, что с удовольствием провёл бы поединок против Гарсии», — приводит слова Климаса BoxingScene.

Свой следующий поединок Ломаченко проведёт против «регулярного» чемпиона WBA во втором полулёгком весе Джейсона Сосы. Бой состоится 8 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).

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