Менеджер: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией
Менеджер чемпиона мира во втором полулёгком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что его подопечный выразил желание провести бой против чемпиона WBC в лёгком весе американца Майки Гарсии.
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«Ломаченко сказал мне, что с удовольствием провёл бы поединок против Гарсии», — приводит слова Климаса BoxingScene.
Свой следующий поединок Ломаченко проведёт против «регулярного» чемпиона WBA во втором полулёгком весе Джейсона Сосы. Бой состоится 8 апреля в
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