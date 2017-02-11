Менеджер: Ломаченко хочет боксировать с Майки Гарсией

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«Ломаченко сказал мне, что с удовольствием провёл бы поединок против Гарсии», — приводит слова Климаса BoxingScene.



Свой следующий поединок Ломаченко проведёт против «регулярного» чемпиона WBA во втором полулёгком весе Джейсона Сосы. Бой состоится 8 апреля в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).