СМИ назвали победу Жакиянова «огромным сюрпризом»

«Жанат Жакиянов преподнес огромный сюрприз в Огайо, отобрав у Роши Уоррена два пояса в легчайшем весе — WBA (Super) и IBO. Хотя первый раунд был для него сродни сердечному приступу — он дважды оказывался на настиле, но поднимался. Казахстанец впечатлил всех, сумев навязать борьбу. В последних раундах он был умнее своего соперника и, несмотря на то, что дважды по ходу матча оказывался в нокдауне, смог довести дело до победы. Так Жакиянов доказал, что двух нокдаунов в боксе не достаточно для того, чтобы стоять на вершине», — пишет издание.



Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей (111:115, 115:111, 116:110).



Отметим, что перед боем букмекеры считали очевидным фаворитом Уоррена — коэффициент на его победу был 1,25, а на успех Жакиянова — 4,55.