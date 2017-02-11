Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28742738/
11 февраля 2017, 22:08 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали победу Жакиянова «огромным сюрпризом»

Сайт Boxeodecolombia.com опубликовал отчет о бое казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) с американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Boxeodecolombia.com опубликовал отчет о бое казахстанского боксера <span class=error>Жаната</span> Жакиянова (27−1 18 КО) с американцем <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−2 4 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Жанат Жакиянов преподнес огромный сюрприз в Огайо, отобрав у Роши Уоррена два пояса в легчайшем весе — WBA (Super) и IBO. Хотя первый раунд был для него сродни сердечному приступу — он дважды оказывался на настиле, но поднимался. Казахстанец впечатлил всех, сумев навязать борьбу. В последних раундах он был умнее своего соперника и, несмотря на то, что дважды по ходу матча оказывался в нокдауне, смог довести дело до победы. Так Жакиянов доказал, что двух нокдаунов в боксе не достаточно для того, чтобы стоять на вершине», — пишет издание.

Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей (111:115, 115:111, 116:110).

Отметим, что перед боем букмекеры считали очевидным фаворитом Уоррена — коэффициент на его победу был 1,25, а на успех Жакиянова — 4,55.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 февраля

Жакиянов победил Уоррена и завоевал титулы чемпиона мира WBA и IBO

Видеообзор боя Жакиянов - Уоррен

Геннадий Головкин: «Иногда я нокаутирую тяжеловесов в спаррингах»