СМИ назвали победу Жакиянова «огромным сюрпризом»
Сайт Boxeodecolombia.com опубликовал отчет о бое казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) с американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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«Жанат Жакиянов преподнес огромный сюрприз в Огайо, отобрав у Роши Уоррена два пояса в легчайшем весе — WBA (Super) и IBO. Хотя первый раунд был для него сродни сердечному приступу — он дважды оказывался на настиле, но поднимался. Казахстанец впечатлил всех, сумев навязать борьбу. В последних раундах он был умнее своего соперника и, несмотря на то, что дважды по ходу матча оказывался в нокдауне, смог довести дело до победы. Так Жакиянов доказал, что двух нокдаунов в боксе не достаточно для того, чтобы стоять на вершине», — пишет издание.
Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей (111:115, 115:111, 116:110).
Отметим, что перед боем букмекеры считали очевидным фаворитом Уоррена — коэффициент на его победу был 1,25, а на успех Жакиянова — 4,55.
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