Стиверн отказался боксировать с Ортисом

«Я скажу только одно, чтобы развеять слухи и ложь. Поединка между мной и Ортисом не будет. У меня для жарки есть рыба и покрупнее», — приводит слова Стиверна Sky Sports.



Поединок между Стиверном и Ортисом мог быть элиминатором за право боксировать против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент Луис Ортис заинтересован в поединке против Стиверна.