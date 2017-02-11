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https://sport.mail.ru/news/boxing/28742675/
11 февраля 2017, 21:40 | Бокс | Чемпионат.com

Стиверн отказался боксировать с Ортисом

Канадский боксёр супертяжёлого веса Бермейн Стиверн отказался от поединка с кубинцем Луисом Ортисом.

«Я скажу только одно, чтобы развеять слухи и ложь. Поединка между мной и Ортисом не будет. У меня для жарки есть рыба и покрупнее», — приводит слова Стиверна Sky Sports.

Поединок между Стиверном и Ортисом мог быть элиминатором за право боксировать против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиент Луис Ортис заинтересован в поединке против Стиверна.
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