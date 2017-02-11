СМИ боялись, что судьи могут «ограбить» Жакиянова в бою с Уорреном
По ходу боя Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — Роши Уоррен (14−2, 4 КО), который состоялся в Толедо (США, штат Огайо) журналисты и болельщики высказывали опасения, что судьи могут отдать предпочтение местному боксеру, сообщает Sports.kz.
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«Счастлив за Рикки Хаттона. Хотя они могли ограбить его парня, Жакиянова, но двое судей всё сделали правильно. Это хорошо для них», — написал журналист ESPN Найджел Коллинс в твиттере.
Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей (111:115, 115:111, 116:110).
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