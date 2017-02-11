СМИ боялись, что судьи могут «ограбить» Жакиянова в бою с Уорреном

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«Счастлив за Рикки Хаттона. Хотя они могли ограбить его парня, Жакиянова, но двое судей всё сделали правильно. Это хорошо для них», — написал журналист ESPN Найджел Коллинс в твиттере.



Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей (111:115, 115:111, 116:110).