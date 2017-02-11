Непобежденный британец поздравил Жакиянова с победой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Жанат Жакиянов стал чемпионом мира, отличная работа! Рад за него. Этот парень работает в зале усерднее, чем кто-либо другой», — написал Аптон в твиттере.



Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде.