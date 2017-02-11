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https://sport.mail.ru/news/boxing/28742455/
11 февраля 2017, 20:56 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный британец поздравил Жакиянова с победой

Британский боксер Пол Аптон (12−0, 2 КО) отметил успех казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) в бою с американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер Пол <span class=error>Аптон</span> (12−0 2 КО) отметил успех <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Жаната</span> Жакиянова (27−1 18 КО) в бою с американцем <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−2 4 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Жанат Жакиянов стал чемпионом мира, отличная работа! Рад за него. Этот парень работает в зале усерднее, чем кто-либо другой», — написал Аптон в твиттере.

Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде.

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