Непобежденный британец поздравил Жакиянова с победой
Британский боксер Пол Аптон (12−0, 2 КО) отметил успех казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) в бою с американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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«Жанат Жакиянов стал чемпионом мира, отличная работа! Рад за него. Этот парень работает в зале усерднее, чем
Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде.
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