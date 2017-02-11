Баранчик победил Рамоса в ярком бою
Белорусский небитый проспект первого полусреднего веса Иван Баранчик (14−0, 10 КО) победил в Майами американца Абеля Рамоса (17−2−2, 12 КО).
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Боксёры с первого до последнего раунда находились в движении и обменивались силовыми ударами. В третьем раунде оба боксёра даже успели побывать на канвасе. В четвёртом Баранчик отправил Рамоса в нокдаун.
В восьмом раунде у американца открылось рассечение, но он продолжал отвечать белорусу ударами. В итоге Баранчик одержал победу единогласным решением судей.
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