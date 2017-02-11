Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28742021/
11 февраля 2017, 20:04 | Бокс | Чемпионат.com

Баранчик победил Рамоса в ярком бою

Белорусский небитый проспект первого полусреднего веса Иван Баранчик (14−0, 10 КО) победил в Майами американца Абеля Рамоса (17−2−2, 12 КО).

Белорусский небитый проспект первого полусреднего веса Иван Баранчик (14−0 10 КО) победил в Майами американца <span class=error>Абеля</span> <span class=error>Рамоса</span> (17−2−2 12 КО). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Боксёры с первого до последнего раунда находились в движении и обменивались силовыми ударами. В третьем раунде оба боксёра даже успели побывать на канвасе. В четвёртом Баранчик отправил Рамоса в нокдаун.

В восьмом раунде у американца открылось рассечение, но он продолжал отвечать белорусу ударами. В итоге Баранчик одержал победу единогласным решением судей.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России