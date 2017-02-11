Роуши Уоррен: Я выиграл этот бой с Жакияновым. Я хочу реванша

«Я выиграл этот бой. Я отправил его в нокдаун, я попадал более чистыми ударами и вынуждал его промахиваться. Получается, что судьи предпочитают более агрессивных бойцов, даже если они не доносят удары до цели. Такая же история случилась у меня с [Хуаном Карлосом] Пайано. Я проиграл первый поединок, хотя именно меня должны были объявить победителем, а затем получил решение судей в свою пользу в реванше. Так что теперь я должен доказать этим судьям во второй раз, что сегодня со мной обошлись несправедливо. Конечно, я хочу реванш. Уже в следующем бою. Хочу вернуть обратно мои титулы. Конечно, всегда можно сделать больше. Мы вернемся назад, посмотрим, что можно сделать иначе, и удостоверимся, что больше судьи ничего у меня не заберут», — передает слова Уоррена Boxingscene.com.