«Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерётся с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я ещё на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это самый большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа это копия меня, у него те же габариты, и он тоже чемпион мира», — приводит слова Кличко Boxing Scene.



Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.