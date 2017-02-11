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https://sport.mail.ru/news/boxing/28738571/
11 февраля 2017, 10:53 | Бокс | Чемпионат.com

Владимир Кличко: Отчасти, Джошуа — копия меня

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что у них с чемпионом IBF Энтони Джошуа есть много общего.

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко заявил что у них с чемпионом IBF Энтони Джошуа есть много общего. Увеличить
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«Этот бой будет отличным с обеих сторон. Один олимпийский чемпион дерётся с другим, одно поколение с другим. К этому бою масса вопросов. Способен ли я ещё на победы? Достаточно ли хорош Джошуа? Это самый большой вызов в моей карьере. Отчасти, Джошуа это копия меня, у него те же габариты, и он тоже чемпион мира», — приводит слова Кличко Boxing Scene.

Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.
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