Леффлер: Головкин уже устал от вопросов про Канело

«Геннадий, возможно, устал от вопросов про Канело, потому что сейчас он на 100% сосредоточен на встрече с Джейкобсом. Это бой, контракт на который он подписал, и он запланирован на 18 марта. Я никогда не устаю говорить о возможном поединке с Альваресом, поскольку это было бы великолепным противостоянием. Я постоянно был на связи с Эриком Гомесом, и у них впереди бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Это опасный поединок для обоих. Моя работа заключается в том, чтобы смотреть наперед и стараться устраивать поединки для Геннадия, потому что очень трудно заманить кого-либо с ним на ринг.

В то же время Головкин и Канело не могут заглядывать вперед своих боев, ибо один неправильный шаг может нарушить все планы. Противостояние с Чавесом представляет опасность для Альвареса. Канело переходит из первого среднего веса во второй без промежуточной остановки в среднем, и собирается биться с крупным Чавесом, который известен тем, что набирает много веса. Канело также может набирать вес, но мы видели, что было в поединке Чавеса с Серхио Мартинесом. Чавес проиграл бой, но выиграл 12 раунд. Он пару раз отправил Серхио в нокдаун в 12 раунде, и он уже не был прежним после своей травмы колена. С точки зрения маркетинга это великолепный бой двух мексиканцев. Если Геннадий и Канело успешно проведут свои поединки, то их очная встреча получится еще более выгодной. Многие боксеры избегали Геннадия. Карл Фроч известен своей фразой: «Беги от Головкина, как от чумы». Так и поступали многие чемпионы в среднем весе. Поэтому мы так рады его бою с Дэнни Джейкобсом. Этот поединок невозможно критиковать. Вы увидите двух лучших средневесов, дерущихся друг против друга, — сказал Леффлер в беседе с Fino Boxing.