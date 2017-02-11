Big Drama Show от ZZ. Полку наших чемпионов прибыло

Из специалистов на казахстанца в завершившемся противостоянии не ставил практически никто. Все эксперты находили, что шансы на победу Роуши Уоррена выглядят куда предпочтительнее, нежели надежды Жаната Жакиянов отобрать у американца чемпионские пояса на его территории. Однако — человек предполагает, а Бог располагает. Или, иначе, — бақ шабама, бап шабама.



Начало поединка с американским оппонентом выглядело для нашего земляка не слишком привлекательно. Два нокдауна уже в первом раунде боя — считающийся безударным Уоррен явно намеревался завершить все в свою пользу как можно раньше. Однако не учел Роуши одного момента: кто именно находится в противоположном от него углу. Не просчитал хозяин ринга характера Жаната и его настроя на этот столь важный для казахстанца экзамен. Потому и проиграл американец, в первую очередь, в сражении в очерченном канатами квадрате двух интеллектов.



Уоррен был практически уверен после двух нокдаунов, что дело сделано. Для Жакиянова же и его наставника Рикки Хаттона со второго раунда все начиналось сначала. План нашего спортсмена на начало боя не сработал. Горько, обидно, досадно?.. Безусловно. Но пока счет рефери не дошел до цифры 10 — не смертельно, в конце концов. План А не сработал — включается план Б. И теперь нужно работать по нему. Всего и делов-то.



Конечно, все это так просто только на словах. В действительности же остается только поражаться поразительной психологической устойчивости Жаната и его несгибаемой воле к победе. Жакиянов, судя по всему, в отличие от следивших за этим боем специалистов и просто любителей бокса, ни на доли секунды и не усомнился, что этот Уоррен вполне ему по зубам. И просто довел в итоге начатое до вполне логичной, в его понимании, развязки.



Отдельно достойны быть отмеченными судьи, отдавшие победу казахстанцу, которые не купились ни на высокий авторитет американского боксера, ни на его чемпионские регалии, ни на статус хозяина ринга. Это противостояние еще раз доказало всему миру профессионального бокса: если ты достоин быть чемпионом Мира, ты им станешь. Все зависит только от тебя самого. Остальное — приложится, если ты сам выжмешь из себя максимум.



Примерно так, как сделал это Жанат. Долгих девять с половиной лет шел он к своей цели стать чемпионом Мира среди профессионалов, и, в конце концов, данная вершина ему покорилась. Многие эксперты перед боем высказывали предположения, что ZZ может быть не совсем готов к поединку с таким соперником, как Роуши Уоррен, — ведь предыдущий свой поединок на профи-ринге казахстанец провел за год и три месяца до этого противостояния. На деле же, представляется, не совсем готов к поединку с таким Жакияновым оказался именно американец. Наш земляк был быстрее, точнее, собраннее Уоррена — то есть, превзошел его практически во всех качествах, которые считались до того сильными сторонами Роуши. Но самое главное, в чем Жанат был сильнее хваленого своего оппонента — в твердом намерении выиграть, в воле к победе. И это вовсе не общие фразы. Просто время Жакиянова становиться чемпионом Мира среди профессионалов, наконец, пришло, и откладывать собственную коронацию на будущее казахстанец не собирался.



Остается только еще раз поздравить и самого Жаната, и его команду, и всех отечественных любителей бокса с этой такой знаковой для всех нас победой!

Алға, ZZ! Алға, Қазақстан!