Озвучен гонорар Жакиянова за бой с Уорреном

Промоутер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер порассуждал о потенциальном поединке GGG с Саулем «Канело» Альваресом и предстоящей встрече с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.