Озвучен гонорар Жакиянова за бой с Уорреном
Стали известны гонорары участников вечера бокса, который стартовал в американском Толедо. В главном бою шоу на ринге сразятся казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) и американец Роуши Уоррен (14−1, 4КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
Жакиянов — 30 тысяч долларов
Уоррен — 150 тысяч долларов.
Также в соглавном поединке вечера на ринге столкнутся американец Роберт
Крус — 40 тысяч долларов.
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