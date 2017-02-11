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https://sport.mail.ru/news/boxing/28737647/
11 февраля 2017, 10:30 | Бокс | Sports.kz

Озвучен гонорар Жакиянова за бой с Уорреном

Стали известны гонорары участников вечера бокса, который стартовал в американском Толедо. В главном бою шоу на ринге сразятся казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) и американец Роуши Уоррен (14−1, 4КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.

Жакиянов — 30 тысяч долларов
Уоррен — 150 тысяч долларов.

Также в соглавном поединке вечера на ринге столкнутся американец Роберт Истер-младший и пуэрториканец Луис Круз. Боксеры разыграют чемпионский титул IBF, который принадлежит американскому боксеру.

Истер-младший — 150 тысяч долларов
Крус — 40 тысяч долларов.

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