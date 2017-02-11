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https://sport.mail.ru/news/boxing/28737583/
11 февраля 2017, 10:29 | Бокс | Sports.kz

Головкин: Иногда я нокаутирую тяжеловесов в спаррингах

Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин в интервью ESNews поделился секретами своих успехов и рассказал, что думает о своем следующем сопернике, американце Дэниэле Джейкобсе, сообщает Sports.kz.

— Что ты думаешь о Дэниэле Джейкобсе, как о бойце?
— Он великолепный боец. Я уже говорил, что он мой любимый боксер. Он многое победил в своей жизни.

— В чем секрет твоих нокаутов?
— Мой секрет? Спасибо моей семье, спасибо Богу, моему тренеру, спасибо моей команде.

— Я разговаривал с твоими спарринг-партнерами. Они говорят, что ты нокаутируешь тяжеловесов во время спаррингов.
— Иногда, не каждый раз. (смеется) Это была шутка. Мы усердно работаем в зале. Это бокс, я обычный парень.

— Что думаешь о бое Канело с Чавесом-младшим?
— Я не знаю. Я сосредоточен на своем поединке с Джейкобсом.

— Что ты увидел в его глазах на дуэли взглядов?
— Он настоящий чемпион. Он действительно хочет этот бой. И он готов. Я думаю, он топовый боксер. Я тоже. Сейчас очень интересно выяснить, кто является первым номером в среднем дивизионе.

— Тяжело выиграть титул, но еще тяжелее защищать. Ты защищал свои пояса уже так много раз, в чем секрет постоянных побед?
— Это боксерский класс.

— Что скажешь фанатам?
— Большое спасибо моим фанатам! Не пропускайте мои бои.

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