Головкин: Иногда я нокаутирую тяжеловесов в спаррингах
Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин в интервью ESNews поделился секретами своих успехов и рассказал, что думает о своем следующем сопернике, американце Дэниэле Джейкобсе, сообщает Sports.kz.
— Что ты думаешь о Дэниэле Джейкобсе, как о бойце?
— Он великолепный боец. Я уже говорил, что он мой любимый боксер. Он многое победил в своей жизни.
— В чем секрет твоих нокаутов?
— Мой секрет? Спасибо моей семье, спасибо Богу, моему тренеру, спасибо моей команде.
— Я разговаривал с твоими
— Иногда, не каждый раз. (смеется) Это была шутка. Мы усердно работаем в зале. Это бокс, я обычный парень.
— Что думаешь о бое Канело с
— Я не знаю. Я сосредоточен на своем поединке с Джейкобсом.
— Что ты увидел в его глазах на дуэли взглядов?
— Он настоящий чемпион. Он действительно хочет этот бой. И он готов. Я думаю, он топовый боксер. Я тоже. Сейчас очень интересно выяснить, кто является первым номером в среднем дивизионе.
— Тяжело выиграть титул, но еще тяжелее защищать. Ты защищал свои пояса уже так много раз, в чем секрет постоянных побед?
— Это боксерский класс.
— Что скажешь фанатам?
— Большое спасибо моим фанатам! Не пропускайте мои бои.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter