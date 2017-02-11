Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке, Уайлдер показаний не давал
НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Слушания на суде присяжных в Нью-Йорке по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера завершились в пятницу. Об этом сообщил корр. ТАСС, присутствовавший в зале суда.
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Присяжные заседатели на этой неделе в суде Южного округа штата
Как заявил судья Эндрю Картер, жюри в составе девяти человек вновь соберется на следующей неделе. «В понедельник вы начнете совещаться», — сказал он, обращаясь к присяжным. Перед ними поставлен единственный вопрос — употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года, когда это вещество было запрещено.
Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc («Дибелла энтертейнмент») выдвинули обвинения против Поветкина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой россиянина и американца. Поединок, который должен был состояться в Москве в мае 2016 года, отложили после обнаружения в организме Поветкина мельдония. Американская сторона обвиняет российского боксера в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн.
Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» 23 июня 2016 года подали ответный иск против американской стороны. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн.
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