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https://sport.mail.ru/news/boxing/28737479/
11 февраля 2017, 10:22 | Бокс | ТАСС

Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке, Уайлдер показаний не давал

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Слушания на суде присяжных в Нью-Йорке по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера завершились в пятницу. Об этом сообщил корр. ТАСС, присутствовавший в зале суда.

Жюри присяжных судебного разбирательства между российским боксером Александром Поветкиным и америкацем Деонтеем Уайлдером начнет совещаться 13 февраля. Увеличить
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Присяжные заседатели на этой неделе в суде Южного округа штата Нью-Йорк были ознакомлены с позициями и аргументами сторон, а также заслушали показания свидетелей и экспертов. Выступил на суде и сам Поветкин. Уайлдер также присутствовал на заседаниях, однако показаний не давал.

Как заявил судья Эндрю Картер, жюри в составе девяти человек вновь соберется на следующей неделе. «В понедельник вы начнете совещаться», — сказал он, обращаясь к присяжным. Перед ними поставлен единственный вопрос — употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года, когда это вещество было запрещено.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc («Дибелла энтертейнмент») выдвинули обвинения против Поветкина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой россиянина и американца. Поединок, который должен был состояться в Москве в мае 2016 года, отложили после обнаружения в организме Поветкина мельдония. Американская сторона обвиняет российского боксера в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн.

Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» 23 июня 2016 года подали ответный иск против американской стороны. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн.
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