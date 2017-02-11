Поветкин выступил на суде в Нью-Йорке, Уайлдер показаний не давал

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Присяжные заседатели на этой неделе в суде Южного округа штата Нью-Йорк были ознакомлены с позициями и аргументами сторон, а также заслушали показания свидетелей и экспертов. Выступил на суде и сам Поветкин. Уайлдер также присутствовал на заседаниях, однако показаний не давал.

Как заявил судья Эндрю Картер, жюри в составе девяти человек вновь соберется на следующей неделе. «В понедельник вы начнете совещаться», — сказал он, обращаясь к присяжным. Перед ними поставлен единственный вопрос — употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года, когда это вещество было запрещено.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc («Дибелла энтертейнмент») выдвинули обвинения против Поветкина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой россиянина и американца. Поединок, который должен был состояться в Москве в мае 2016 года, отложили после обнаружения в организме Поветкина мельдония. Американская сторона обвиняет российского боксера в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн.

Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» 23 июня 2016 года подали ответный иск против американской стороны. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн.