Хирн: Ортис может сразиться со Стиверном за право провести титульный бой WBC

«Решения WBC ещё не было, но люди говорят, что будет элиминатор, в котором определится соперник Уайлдера. Ортис занимает высокое положение в рейтинге IBF, претендент в WBA и второй номер WBC. У него много вариантов, чтобы стать чемпионом. Если же мы примем бой против Стиверна, то другие двери закроются. Тут есть над чем подумать», — рассказал Хирн Sky Sports.