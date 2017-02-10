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https://sport.mail.ru/news/boxing/28736710/
10 февраля 2017, 23:40 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Ортис может сразиться со Стиверном за право провести титульный бой WBC

Промоутер кубинского боксёра Луиса Ортиса Эдди Хирн заявил, что его подопечный может провести свой следующий бой против канадца Бермейна Стиверна. Победитель станет обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Деонтей Уайлдер.

«Решения WBC ещё не было, но люди говорят, что будет элиминатор, в котором определится соперник Уайлдера. Ортис занимает высокое положение в рейтинге IBF, претендент в WBA и второй номер WBC. У него много вариантов, чтобы стать чемпионом. Если же мы примем бой против Стиверна, то другие двери закроются. Тут есть над чем подумать», — рассказал Хирн Sky Sports.
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