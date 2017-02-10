— Послужной список у американца не такой внушительный, как у казахстанца, но при этом надо отметить, что соперники, в целом, может быть, чем-то и похожи, но разве что своим весом, а вот на самом деле физические качества у Уоррена по скорости значительно превосходят Жаната Жакиянова. Все-таки на стороне казахстанца более мощные, так сказать, физические данные, более мощный удар. Будем надеяться, что он сумеет их в бою использовать, но в целом, учитывая, как будет развиваться этот поединок — не так часты нокауты в этом весе — думаю, что соперники будут обмениваться в первой половине поединка различными комбинациями, присматриваясь друг к другу. Все-таки развязка боя может передвинуться в более поздние раунды, при этом, скорее всего, скорость американца окажет ему действительно хорошую услугу, что позволит одержать, на мой взгляд, победу по очкам. Может быть, будет раздельное мнение судей, но все-таки я прогнозирую, что Уоррен в этом поединке одержит победу. Но не нокаутом, по очкам, — считает Валуев.



Отметим, что букмекеры также видят Уоррена фаворитом в этом бою и полагают, что поединок продлится до поздних раундов.