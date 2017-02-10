Поветкин не будет исключен из совета по спорту Владимирской области
Директор департамента по физкультуре и спорте администрации Владимирской области Андрей Сипач сообщил, что боксер Александр Поветкин не будет исключен из общественного совета по физкультуре и спорту губернатора региона.
В декабре его проба A дала положительный результат на остарин,
— Ситуация с допингом повлиять на его членство не может, здесь скорее вопрос в его желании, насколько он морально будет готов принимать участие в работе совета, — цитирует ТАСС Сипача. — Человеку тяжеловато. Он должен был принимать участие еще в ряде общественных проектов, но когда вот это случилось, он немного замкнулся. Поэтому тут нужно учитывать состояние спортсмена.
По словам Сипача, в совет могут также войти серебряный призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике Николай Куксенков, а также тяжелоатлет Алексей Ловчев, также отстраненный за употребление допинга.
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