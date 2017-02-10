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10 февраля 2017, 17:11 | Бокс | Спорт-Экспресс

Поветкин не будет исключен из совета по спорту Владимирской области

Директор департамента по физкультуре и спорте администрации Владимирской области Андрей Сипач сообщил, что боксер Александр Поветкин не будет исключен из общественного совета по физкультуре и спорту губернатора региона.

В декабре его проба A дала положительный результат на остарин, из-за чего был сорван бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна. В январе положительный результат показала и проба B.

— Ситуация с допингом повлиять на его членство не может, здесь скорее вопрос в его желании, насколько он морально будет готов принимать участие в работе совета, — цитирует ТАСС Сипача. — Человеку тяжеловато. Он должен был принимать участие еще в ряде общественных проектов, но когда вот это случилось, он немного замкнулся. Поэтому тут нужно учитывать состояние спортсмена.

По словам Сипача, в совет могут также войти серебряный призер Олимпиады в Рио по спортивной гимнастике Николай Куксенков, а также тяжелоатлет Алексей Ловчев, также отстраненный за употребление допинга.
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Новости Бокса

Поветкина не исключат из совета по спорту при губернаторе Владимирской области

Поветкина не исключат из совета по спорту при губернаторе Владимирской области

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Обвинения в употреблении допинга не помешают боксеру Александру Поветкину остаться в составе общественного совета по физкультуре и спорту при губернаторе Владимирской области. Власти региона намерены пригласить олимпийского чемпиона на заседание совета в начале марта 2017 года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач.
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