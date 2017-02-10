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https://sport.mail.ru/news/boxing/28732864/
10 февраля 2017, 16:56 | Бокс | ТАСС

Поветкина не исключат из совета по спорту при губернаторе Владимирской области

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Обвинения в употреблении допинга не помешают боксеру Александру Поветкину остаться в составе общественного совета по физкультуре и спорту при губернаторе Владимирской области. Власти региона намерены пригласить олимпийского чемпиона на заседание совета в начале марта 2017 года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области Алексей Сипач уточнил что в ближайшее время произойдет изменение состава совета. Увеличить
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«Ситуация с допингом повлиять на его членство не может, здесь скорее вопрос в его желании, насколько он морально будет готов принимать участие в работе совета. Человеку тяжеловато. Он должен был принимать участие еще в ряде общественных проектов, но когда вот это случилось (обвинения в употреблении допинга — прим. ТАСС), он немного замкнулся. Поэтому тут нужно учитывать состояние спортсмена», — отметил Сипач.

Собеседник агентства также уточнил, что в ближайшее время произойдет изменение состава совета. В него могут войти серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Николай Куксенков, а также рекордсмен мира, отстраненный от соревнования из-за употребления допинга советник губернатора по спорту Алексей Ловчев.

Общественный совет по физкультуре и спорту при губернаторе Владимирской области был создан по указу главы региона Светланы Орловой весной 2014 года. Как уточнил Сипач, члены совета принимали активное участие в подготовке летнего фестиваля ГТО, прошедшего во Владимире в августе 2016 года, а также международного форума «Россия — спортивная держава» в октябре 2016 года. Помимо Поветкина, в состав совета входят владимирский биатлонист Алексей Слепов, главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Павел Кузнецов, руководители областных спортивных федераций и школ олимпийского резерва, чиновники администрации.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов. Допинг-проба А Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Позже положительный результат дала и допинг-проба Б спортсмена.

Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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