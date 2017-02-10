Геннадий Головкин: Мне нравится, что в Биг Беар серьезная атмосфера и правильный подход к работе

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— Биг Беар — это замечательное место, The Summit Gym — это серьезные ребята в зале, серьезная атмосфера и правильный подход к работе. Думаю, тактика, которая применяется здесь, — это то, что необходимо в данный момент и мне, и каждому из тех ребят, которые здесь находятся, — сказал Головкин.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.