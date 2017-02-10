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https://sport.mail.ru/news/boxing/28729708/
10 февраля 2017, 13:49 | Бокс | Чемпионат.com

Бой Ригондо — Флорес переносится на март или апрель

Временный чемпион мира WBA во втором легчайшем весе Мойзес Флорес сказал, что его бой с полновесным чемпионом WBA Гильермо Ригондо переносится на март или апрель.

Встреча этих боксёров была запланирована на 25 февраля во Фризо, в андеркарте поединка между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом. Однако Киркленд получил травму в ходе подготовки к поединку, и промоутерам пришлось отменить весь турнир.

«Киркленд получил травму, и промоутеры отменили не только бой Котто, но и всё шоу. Мне сказали, что бой возможен в марте или апреле с трансляцией на Showtime. Но ничего пока не гарантировано. Нам нужно ждать», — приводит слова Флореса BoxingScene.
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