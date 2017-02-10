Встреча этих боксёров была запланирована на 25 февраля во Фризо, в андеркарте поединка между Мигелем Котто и Джеймсом Кирклендом. Однако Киркленд получил травму в ходе подготовки к поединку, и промоутерам пришлось отменить весь турнир.



«Киркленд получил травму, и промоутеры отменили не только бой Котто, но и всё шоу. Мне сказали, что бой возможен в марте или апреле с трансляцией на Showtime. Но ничего пока не гарантировано. Нам нужно ждать», — приводит слова Флореса BoxingScene.