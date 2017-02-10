Актер из «Карты, деньги, два ствола» похвалил Головкина

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«Помимо всего прочего, GGG боксирует на протяжении всего раунда. Всё это говорит о его уровне», — написал Блэквуд в твиттере.



Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).