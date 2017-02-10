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10 февраля 2017, 13:01 | Бокс | Sports.kz

Актер из «Карты, деньги, два ствола» похвалил Головкина

Британский актер Вэс Блэквуд, снявшийся в культовом фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», поделился мнением о казахстанском боксере Геннадии Головкине (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский актер <span class=error>Вэс</span> Блэквуд снявшийся в культовом фильме <span class=error>Гая</span> <span class=error>Ричи</span> Карты деньги два ствола поделился мнением о казахстанском боксере Геннадии <span class=error>Головкине</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Помимо всего прочего, GGG боксирует на протяжении всего раунда. Всё это говорит о его уровне», — написал Блэквуд в твиттере.

Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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