Актер из «Карты, деньги, два ствола» похвалил Головкина
Британский актер Вэс Блэквуд, снявшийся в культовом фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», поделился мнением о казахстанском боксере Геннадии Головкине (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Помимо всего прочего, GGG боксирует на протяжении всего раунда. Всё это говорит о его уровне», — написал Блэквуд в твиттере.
Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в
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