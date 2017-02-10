Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28728037/
10 февраля 2017, 12:16 | Бокс | Р-Спорт

Маргулес: Гассиев проведет реванш с Лебедевым лишь при хороших финансовых гарантиях

Команда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева хотела бы провести бой-реванш с другим россиянином обладателем пояса WBA (Super) Денисом Лебедевым, но только при хороших финансовых гарантиях и с двумя поясами на кону, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Гассиева Леон Маргулес.

Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву, но на кону того поединка стоял лишь пояс IBF. После боя сторона Лебедева заявила о заинтересованности в реванше.

«Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону. Также мы готовы рассмотреть бой с (украинцем Александром) Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как (Кшиштоф) Гловацкий, (Кшиштоф) Влодарчик и другие», — сказал Маргулес.

Регулярный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов из Казахстана и временный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос должны провести бой за право встретиться с Лебедевым. «Дортикос скоро проведет бой с Шуменовым», — лаконично прокомментировал Маргулес, который является промоутером кубинца.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами