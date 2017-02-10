Маргулес: Гассиев проведет реванш с Лебедевым лишь при хороших финансовых гарантиях

Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву, но на кону того поединка стоял лишь пояс IBF. После боя сторона Лебедева заявила о заинтересованности в реванше.

«Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону. Также мы готовы рассмотреть бой с (украинцем Александром) Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как (Кшиштоф) Гловацкий, (Кшиштоф) Влодарчик и другие», — сказал Маргулес.

Регулярный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов из Казахстана и временный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос должны провести бой за право встретиться с Лебедевым. «Дортикос скоро проведет бой с Шуменовым», — лаконично прокомментировал Маргулес, который является промоутером кубинца.