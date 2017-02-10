Маргулес: Гассиев проведет реванш с Лебедевым лишь при хороших финансовых гарантиях
Команда чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева хотела бы провести
бой-реванш с другим россиянином обладателем пояса WBA (Super) Денисом Лебедевым, но только при хороших финансовых гарантиях и с двумя поясами на кону, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер Гассиева Леон Маргулес.
Лебедев 3 декабря раздельным решением судей проиграл Гассиеву, но на кону того поединка стоял лишь пояс IBF. После боя сторона Лебедева заявила о заинтересованности в реванше.
«Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и двумя поясами на кону. Также мы готовы рассмотреть бой с (украинцем Александром) Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как (Кшиштоф) Гловацкий, (Кшиштоф) Влодарчик и другие», — сказал Маргулес.
Регулярный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов из Казахстана и временный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос должны провести бой за право встретиться с Лебедевым. «Дортикос скоро проведет бой с Шуменовым», — лаконично прокомментировал Маргулес, который является промоутером кубинца.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter