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https://sport.mail.ru/news/boxing/28726240/
10 февраля 2017, 10:51 | Бокс | Sports.kz

Boxingasylum.com: У Головкина 385 побед? Если он проведет 385 боев с Канело, то все проиграет

Главный редактор сайта Boxingasylum.com Томми Аллан скептически настроен в отношении казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Главный редактор сайта Boxingasylum.com <span class=error>Томми</span> <span class=error>Аллан</span> скептически настроен в отношении казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Статистика Головкина будет 0−385, если он встретится с Канело 385 раз», — написал журналист в твиттере, комментируя запись о том, что на протяжении любительской и профессиональной карьеры GGG одержал 385 побед и ни разу не был в нокдауне.

Ранее Аллан заявил, что Канело легко нокаутирует Головкина и «покончит с шумихой вокруг него».

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