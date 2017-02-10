Boxingasylum.com: У Головкина 385 побед? Если он проведет 385 боев с Канело, то все проиграет

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«Статистика Головкина будет 0−385, если он встретится с Канело 385 раз», — написал журналист в твиттере, комментируя запись о том, что на протяжении любительской и профессиональной карьеры GGG одержал 385 побед и ни разу не был в нокдауне.



Ранее Аллан заявил, что Канело легко нокаутирует Головкина и «покончит с шумихой вокруг него».