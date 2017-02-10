Непобежденный «Казахский воин» выйдет на ринг 26 февраля

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Его соперником станет 29-летний боксер из Таиланда Анукул Промкамсав (14−9, 6КО). Запланированный на 6 раундов поединок пройдет в рамках легчайшего веса (до 118 фунтов — 53,5 кг).



Добавим, что 23-летний Нигметола является земляком известного ныне казахстанского боксера Каната Ислама (22−0, 18КО). Оба спортсмена родились на Алтае (Китай).