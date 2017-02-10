Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28725563/
10 февраля 2017, 10:00 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный «Казахский воин» выйдет на ринг 26 февраля

Как стало известно онлайн-изданию «Профи Бокс Казахстана», 26 февраля в Поднебесной состоится вечер бокса, в главном бою которого свой очередной поединок на профессиональном ринге проведет непобежденный китаец казахского происхождения Ельхат «Казахский воин» Нигметола (8−0−1, 1КО).

Как стало известно <nobr>онлайн-изданию</nobr> Профи Бокс Казахстана 26 февраля в Поднебесной состоится вечер бокса в главном бою которого свой очередной поединок на профессиональном ринге проведет непобежденный китаец казахского происхождения <span class=error>Ельхат</span> Казахский воин Нигметола (8−0−1 1КО). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его соперником станет 29-летний боксер из Таиланда Анукул Промкамсав (14−9, 6КО). Запланированный на 6 раундов поединок пройдет в рамках легчайшего веса (до 118 фунтов — 53,5 кг).

Добавим, что 23-летний Нигметола является земляком известного ныне казахстанского боксера Каната Ислама (22−0, 18КО). Оба спортсмена родились на Алтае (Китай).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
09 февраля

Джолчиев приехал в «Актобе»

СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным

Что может вынудить Канело на бой с Головкиным