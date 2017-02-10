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10 февраля 2017, 9:47 | Бокс | Sports.kz

Назван очередной участник андеркарда вечера бокса Головкин — Джейкобс

В программу вечера бокса Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта включен еще один участник, сообщает Sports.kz.

В программу вечера бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс 18 марта включен еще один участник сообщает Sports.kz. Увеличить
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Им станет 18-летний проспект тяжелого веса из Шотландии Джей МакФарлейн (2−0, 2 КО). Его соперник по четырехраундовому поединку определится позже.

Напомним, боксерское шоу Головкин — Джейкобс пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и будет транслироваться на НВО PPV.

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