Назван очередной участник андеркарда вечера бокса Головкин — Джейкобс
В программу вечера бокса Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта включен еще один участник, сообщает Sports.kz.
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Им станет 18-летний проспект тяжелого веса из Шотландии Джей МакФарлейн (2−0, 2 КО). Его соперник по четырехраундовому поединку определится позже.
Напомним, боксерское шоу Головкин — Джейкобс пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
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