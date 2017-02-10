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Им станет 18-летний проспект тяжелого веса из Шотландии Джей МакФарлейн (2−0, 2 КО). Его соперник по четырехраундовому поединку определится позже.