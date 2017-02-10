СМИ назвали способы решения проблем Головкина

«Мексиканец Сауль «Канело» Альварес накануне заявил, что его представители сделали хорошее предложение стороне Геннадия Головкина, однако менеджмент казахстанца запросил больше.

Скорее всего, предложение Канело представляло из себя фиксированную сумму, тогда как Головкин желает получить проценты от общего дохода. Для того, чтобы получить финансовый толчок, Геннадию нужно показать хорошую статистику продаж платных трансляций в поединке с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта. Сейчас Головкин не в том положении, чтобы выдвигать требования Альваресу. Между двумя этими бойцами присутствует дисбаланс в популярности. Канело — боец уровня PPV, лучший в США. Головкин же является просто популярным боксером, показывающим хорошие рейтинги на НВО. Бой с Джейкобсом станет для него реальным тестом на НВО PPV. Если он покажет низкие цифры продаж, то им будет трудно добиться процентного соотношения гонораров в поединке с Альваресом.