СМИ назвали способы решения проблем Головкина
Журналист Boxingnews24.com Джефф Араноу назвал основные проблемы, с которыми может столкнуться Геннадий Головкин в своей карьере и отметил возможные способы их решения, сообщает Sports.kz.
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«Мексиканец Сауль «Канело» Альварес накануне заявил, что его представители сделали хорошее предложение стороне Геннадия Головкина, однако менеджмент казахстанца запросил больше.
Скорее всего, предложение Канело представляло из себя фиксированную сумму, тогда как Головкин желает получить проценты от общего дохода. Для того, чтобы получить финансовый толчок, Геннадию нужно показать хорошую статистику продаж платных трансляций в поединке с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта. Сейчас Головкин не в том положении, чтобы выдвигать требования Альваресу. Между двумя этими бойцами присутствует дисбаланс в популярности. Канело — боец уровня PPV, лучший в США. Головкин же является просто популярным боксером, показывающим хорошие рейтинги на НВО. Бой с Джейкобсом станет для него реальным тестом на НВО PPV. Если он покажет низкие цифры продаж, то им будет трудно добиться процентного соотношения гонораров в поединке с Альваресом.
Головкин может пойти несколькими путями. Он может просто забыть о бое с Канело. Также он может пойти на условия Golden Boy или же повысить свою популярность, побив со временем более известных соперников. То, что работает против Головкина — это его возраст. Сейчас ему 34 и он может оказаться неспособен выступать на том же уровне в те несколько оставшихся ему лет, чтобы существенным образом повысить свою известность. В этом его проблема. Другая проблема заключается в том, что в среднем весе у него нет достаточно популярных соперников. Если бы он был открыт для боев в диапазоне от 154 до 168 фунтов, то теоретически, он мог бы за короткий промежуток времени стать звездой
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