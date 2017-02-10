Крис Юбэнк-старший: Уорд и Головкин не смогут побить моего сына

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«Когда дело доходит до измерения боксеров, я становлюсь математиком. Я не вижу, как Андре Уорд побьет моего сына, не вижу, как это сделает Геннадий Головкин. Бой с Сондерсом пожестче, но я вообще не беспокоюсь о Сондерсе, я беспокоюсь о Фрэнке Уоррене (промоутере Сондерса — прим.)», — сказал Юбэнк-старший в интервью программе Kick Off Boxing на talkSPORT.