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https://sport.mail.ru/news/boxing/28724725/
10 февраля 2017, 9:22 | Бокс | Sports.kz

Крис Юбэнк-старший: Уорд и Головкин не смогут побить моего сына

Крис Юбэнк-старший, отец и тренер британского чемпиона мира IBO во втором среднем весе Криса Юбэнка-младшего, не считает, что его сын может проиграть таким боксерам, как Андре Уорд, Геннадий Головкин и Билли Джо Сондерс, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-старший</nobr> отец и тренер британского чемпиона мира IBO во втором среднем весе <span class=error>Криса</span> <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> не считает что его сын может проиграть таким боксерам как <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> и Билли Джо Сондерс сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Когда дело доходит до измерения боксеров, я становлюсь математиком. Я не вижу, как Андре Уорд побьет моего сына, не вижу, как это сделает Геннадий Головкин. Бой с Сондерсом пожестче, но я вообще не беспокоюсь о Сондерсе, я беспокоюсь о Фрэнке Уоррене (промоутере Сондерса — прим.)», — сказал Юбэнк-старший в интервью программе Kick Off Boxing на talkSPORT.

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