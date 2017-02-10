Жакиянов и Уоррен успешно прошли процедуру взвешивания

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, участники соглавного боя предстоящего шоу — казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) и американец Роши Уоррен (14−1, 4КО) — успешно уложились в лимит легчайшего веса (до 118 фунтов — 53,5 кг). Жакиянов на весах показал 116,5 фунтов (52,8 кг), тогда как вес Уоррена составил 116 фунтов (52,6 кг) ровно.

Отметим, что на кону предстоящего поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу.