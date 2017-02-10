Жакиянов и Уоррен успешно прошли процедуру взвешивания
В Толедо (США) в преддверии боксерского вечера прошла церемония взвешивания спортсменов.
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Так, участники соглавного боя предстоящего шоу — казахстанец Жанат Жакиянов (26−1, 18КО) и американец Роши Уоррен (14−1, 4КО) — успешно уложились в лимит легчайшего веса (до 118 фунтов — 53,5 кг). Жакиянов на весах показал 116,5 фунтов (52,8 кг), тогда как вес Уоррена составил 116 фунтов (52,6 кг) ровно.
Отметим, что на кону предстоящего поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе (53,5 кг), принадлежащие американцу.
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