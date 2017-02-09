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https://sport.mail.ru/news/boxing/28723648/
9 февраля 2017, 23:58 | Бокс | Чемпионат.com

Матиссе выступит в андеркарде боя Чавес-младший — Альварес

Аргентинский нокаутёр Лукас Матиссе (37−4−0, 34 КО) проведёт свой следующий бой 6 мая в Лас-Вегасе в андеркарде поединка между мексиканскими боксёрами Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает ESPN. Информацию подтвердил президент Golden Boy Эрик Гомес.

«Без сомнений, Матиссе выступит в андеркарде. Соперника до сих пор подбираем. У него были проблемы, в том числе со зрением, но сейчас боксёр выглядит и чувствует себя хорошо. Перерыв помог ему. Матиссе хочет скорее вернуться в ринг. Задачи прежние — стать чемпионом мира и бои с лучшими боксёрами», — рассказал Гомес.

Ранее сообщалось, что соперником Матиссе может стать Пабло Сезар Кано.
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