«Без сомнений, Матиссе выступит в андеркарде. Соперника до сих пор подбираем. У него были проблемы, в том числе со зрением, но сейчас боксёр выглядит и чувствует себя хорошо. Перерыв помог ему. Матиссе хочет скорее вернуться в ринг. Задачи прежние — стать чемпионом мира и бои с лучшими боксёрами», — рассказал Гомес.



Ранее сообщалось, что соперником Матиссе может стать Пабло Сезар Кано.