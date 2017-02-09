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https://sport.mail.ru/news/boxing/28722719/
9 февраля 2017, 21:31 | Бокс | Sports.kz

Что может вынудить Канело на бой с Головкиным

Редактор сайта Allboxing.ru ответил на вопрос Sports.kz о том, есть ли шанс, что все разговоры вокруг отданного пояса Сауля Альвареса и трусости мексиканца подтолкнут рано или поздно его на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Редактор сайта Allboxing.ru ответил на вопрос Sports.kz о том есть ли шанс что все разговоры вокруг отданного пояса <span class=error>Сауля</span> Альвареса и трусости мексиканца подтолкнут рано или поздно его на бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. Увеличить
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 — Если Сауль Альварес уверенно пройдет Хулио Сезара Чавеса, а Головкин — Джейкобса, то у команды мексиканца не будет особого пространства для маневра, и их могут просто вынудить подписать контракт на бой против Головкина. Бой Альварес — Чавес пройдет в лимите до 164 фунтов, поэтому объяснимых причин не драться с Головкиным в 160 у Канело больше не будет. СМИ, телеканал HBO и болельщики вряд ли упустят шанс надавить на промоутера Альвареса с особым пристрастием, — поделился мнением Тарантин.

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