Что может вынудить Канело на бой с Головкиным

— Если Сауль Альварес уверенно пройдет Хулио Сезара Чавеса, а Головкин — Джейкобса, то у команды мексиканца не будет особого пространства для маневра, и их могут просто вынудить подписать контракт на бой против Головкина. Бой Альварес — Чавес пройдет в лимите до 164 фунтов, поэтому объяснимых причин не драться с Головкиным в 160 у Канело больше не будет. СМИ, телеканал HBO и болельщики вряд ли упустят шанс надавить на промоутера Альвареса с особым пристрастием, — поделился мнением Тарантин.