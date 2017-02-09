Что может вынудить Канело на бой с Головкиным
Редактор сайта Allboxing.ru ответил на вопрос Sports.kz о том, есть ли шанс, что все разговоры вокруг отданного пояса Сауля Альвареса и трусости мексиканца подтолкнут рано или поздно его на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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— Если Сауль Альварес уверенно пройдет Хулио Сезара Чавеса, а Головкин — Джейкобса, то у команды мексиканца не будет особого пространства для маневра, и их могут просто вынудить подписать контракт на бой против Головкина. Бой Альварес — Чавес пройдет в лимите до 164 фунтов, поэтому объяснимых причин не драться с Головкиным в 160 у Канело больше не будет. СМИ, телеканал HBO и болельщики вряд ли упустят шанс надавить на промоутера Альвареса с особым пристрастием, — поделился мнением Тарантин.
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