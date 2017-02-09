Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28720746/
9 февраля 2017, 18:15 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что чемпион IBF Энтони Джошуа не справится с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер считает что чемпион IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> не справится с <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Моё сердце за Джошуа, но разум за Кличко. Не думаю, что Джошуа готов к этому бою. Давайте смотрите правде в глаза — в Англии любят устраивать шумиху вокруг своих бойцов. В бою с Кличко, опытным парнем, который всё пережил и сталкивался с любым стилем, Джошуа будет тяжело.

Их стили хорошо подходят друг другу. Кличко очень умный контрпанчер. Джошуа, хоть и молод, может здорово ударить. Но у него нет никакой гибкости. Кличко любит таких бойцов. Тайсон Фьюри побил его только потому, что неудобно двигался. Он был гибок и подвижен. А Кличко скован. Он робот», — цитирует Уайлдера Boxing Scene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

«Временный» чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26−1−0, 18 КО) ведет подготовку к титульному поединку за пояс суперчемпиона ассоциации. Подробнее о тренировочном процессе через социальные сети рассказал экс-чемпион мира Рикки Хаттон, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России