Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа

«Моё сердце за Джошуа, но разум за Кличко. Не думаю, что Джошуа готов к этому бою. Давайте смотрите правде в глаза — в Англии любят устраивать шумиху вокруг своих бойцов. В бою с Кличко, опытным парнем, который всё пережил и сталкивался с любым стилем, Джошуа будет тяжело.



Их стили хорошо подходят друг другу. Кличко очень умный контрпанчер. Джошуа, хоть и молод, может здорово ударить. Но у него нет никакой гибкости. Кличко любит таких бойцов. Тайсон Фьюри побил его только потому, что неудобно двигался. Он был гибок и подвижен. А Кличко скован. Он робот», — цитирует Уайлдера Boxing Scene.