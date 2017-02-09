Уайлдер: Кличко любит таких бойцов, как Джошуа
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что чемпион IBF Энтони Джошуа не справится с
экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.
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«Моё сердце за Джошуа, но разум за Кличко. Не думаю, что Джошуа готов к этому бою. Давайте смотрите правде в глаза — в Англии любят устраивать шумиху вокруг своих бойцов. В бою с Кличко, опытным парнем, который всё пережил и сталкивался с любым стилем, Джошуа будет тяжело.
Их стили хорошо подходят друг другу. Кличко очень умный контрпанчер. Джошуа, хоть и молод, может здорово ударить. Но у него нет никакой гибкости. Кличко любит таких бойцов. Тайсон Фьюри побил его только потому, что неудобно двигался. Он был гибок и подвижен. А Кличко скован. Он робот», — цитирует Уайлдера Boxing Scene.
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