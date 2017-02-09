Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA
«Временный» чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26−1−0, 18 КО) ведет подготовку к титульному поединку за пояс суперчемпиона ассоциации. Подробнее о тренировочном процессе через социальные сети рассказал
экс-чемпион мира Рикки Хаттон, передает корреспондент Vesti.kz.
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Поединок с американцем Роуши Уорреном (14−1−0, 4 КО) пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют два титула — суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO.
Британский бывший чемпион в первом полусреднем весе «не дает покоя» подопечному даже на прогулке, постоянно
Жакиянов и Уоррен приняли участие в официальных мероприятиях и провели дуэль взглядов.
В процессе подготовки Жакиянов успел посетить спортивную арену, где пройдет поединок. Ледовое покрытие еще не успели сменить на боксерский ринг.
Легкое и разогревочное занятие — наш боксер готов к бою в любых условиях.
Напомним, ранее действующий суперчемпион WBA американец Роуши Уоррен рассказал о тактике на бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым. Для последнего этот бой может стать самым важным в карьере. Подробнее о том, с каким багажом боксеры подошли ко встрече, в материале корреспондента Vesti.kz.
Фото и видео со страницы в «Твиттере» Рикки Хаттона.
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