Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок с американцем Роуши Уорреном (14−1−0, 4 КО) пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют два титула — суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO. Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана и серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко считает, что этот поединок станет одним из самых важных в карьере Жакиянова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/HitmanHatton">@HitmanHatton</a> in training with Zhanat Zhakiyanov today in Toledo Ohio.<a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/premierboxing">@premierboxing</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://twitter.com/HattonNutrition">@HattonNutrition</a> <a href="https://t.co/ScSyt0io8H">pic.twitter.com/ScSyt0io8H</a></p>— Paul Speak (@SpeakPaul) <a href="https://twitter.com/SpeakPaul/status/829361487319793665">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Британский бывший чемпион в первом полусреднем весе «не дает покоя» подопечному даже на прогулке, постоянно что-то подсказывает.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Toledo on way back to hotel with ZZ starting to snow here. <a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://t.co/ZWQhppdu6F">pic.twitter.com/ZWQhppdu6F</a></p>— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) <a href="https://twitter.com/HitmanHatton/status/829425880330035200">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Жакиянов и Уоррен приняли участие в официальных мероприятиях и провели дуэль взглядов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Zhanat & Rau'shee Warren today presser Toledo <a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://twitter.com/MENnewsdesk">@MENnewsdesk</a> <a href="https://twitter.com/BBCRadioManc">@BBCRadioManc</a> <a href="https://twitter.com/MENSports">@MENSports</a> <a href="https://t.co/NS5fSisU3d">pic.twitter.com/NS5fSisU3d</a></p>— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) <a href="https://twitter.com/HitmanHatton/status/829425299423162369">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Face of at today's presser in toledo with my man Zhanat and Rau'shee Warren <a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/premierboxing">@premierboxing</a> <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://t.co/HmEWCc5iBe">pic.twitter.com/HmEWCc5iBe</a></p>— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) <a href="https://twitter.com/HitmanHatton/status/829424148715823109">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В процессе подготовки Жакиянов успел посетить спортивную арену, где пройдет поединок. Ледовое покрытие еще не успели сменить на боксерский ринг.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Fridays fight venue Zhakiyanov v Warren. My man is ready <a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/premierboxing">@premierboxing</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://twitter.com/frankwarren_tv">@frankwarren_tv</a> <a href="https://t.co/X4hkIIJIeS">pic.twitter.com/X4hkIIJIeS</a></p>— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) <a href="https://twitter.com/HitmanHatton/status/829423365609947136">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Легкое и разогревочное занятие — наш боксер готов к бою в любых условиях.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Gym work on technique with Zhanat Zhakiyanov ahead of his fight with Warren this Friday.<a href="https://twitter.com/boxnationtv">@boxnationtv</a> <a href="https://twitter.com/premierboxing">@premierboxing</a> <a href="https://twitter.com/HattonBoxingTV">@HattonBoxingTV</a> <a href="https://t.co/PMwmPuUgtW">pic.twitter.com/PMwmPuUgtW</a></p>— Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) <a href="https://twitter.com/HitmanHatton/status/829002431598034945">7 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, ранее действующий суперчемпион WBA американец Роуши Уоррен рассказал о тактике на бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым. Для последнего этот бой может стать самым важным в карьере. Подробнее о том, с каким багажом боксеры подошли ко встрече, в материале корреспондента Vesti.kz.

Фото и видео со страницы в «Твиттере» Рикки Хаттона.