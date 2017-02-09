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https://sport.mail.ru/news/boxing/28720124/
9 февраля 2017, 17:31 | Бокс | Vesti.kz

Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

«Временный» чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов (26−1−0, 18 КО) ведет подготовку к титульному поединку за пояс суперчемпиона ассоциации. Подробнее о тренировочном процессе через социальные сети рассказал экс-чемпион мира Рикки Хаттон, передает корреспондент Vesti.kz.

Временный чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе <span class=error>казахстанец</span> <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (26−1−0 18 КО) ведет подготовку к титульному поединку за пояс <span class=error>суперчемпиона</span> ассоциации. Подробнее о тренировочном процессе через социальные сети рассказал <nobr>экс-чемпион</nobr> мира <span class=error>Рикки</span> <span class=error>Хаттон</span> передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Поединок с американцем Роуши Уорреном (14−1−0, 4 КО) пройдет 10 февраля в Толедо (США). Боксеры разыграют два титула — суперчемпиона по версии WBA и пояс чемпиона по версии IBO. Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана и серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко считает, что этот поединок станет одним из самых важных в карьере Жакиянова.

Британский бывший чемпион в первом полусреднем весе «не дает покоя» подопечному даже на прогулке, постоянно что-то подсказывает.

Жакиянов и Уоррен приняли участие в официальных мероприятиях и провели дуэль взглядов.

В процессе подготовки Жакиянов успел посетить спортивную арену, где пройдет поединок. Ледовое покрытие еще не успели сменить на боксерский ринг.

Легкое и разогревочное занятие — наш боксер готов к бою в любых условиях.

Напомним, ранее действующий суперчемпион WBA американец Роуши Уоррен рассказал о тактике на бой с казахстанцем Жанатом Жакияновым. Для последнего этот бой может стать самым важным в карьере. Подробнее о том, с каким багажом боксеры подошли ко встрече, в материале корреспондента Vesti.kz.

Фото и видео со страницы в «Твиттере» Рикки Хаттона.

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Рикки Хаттон показал, как казахстанец Жанат Жакиянов готовится к бою за титул WBA

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