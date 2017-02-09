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https://sport.mail.ru/news/boxing/28718019/
9 февраля 2017, 15:58 | Бокс | Чемпионат.com

Чед Доусон проведёт бой против Анджея Фонфары 4 марта в Бруклине

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC американец Чед Доусон (34−4−0, 19 КО) проведёт свой следующий поединок против поляка Анджея Фонфары (28−4−0, 16 КО).

Встреча этих боксёров состоится 4 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) и будет проходить в андеркарте боя между Дэнни Гарсей и Китом Турманом, сообщает BoxingScene.

Свой последний поединок Доусон провёл в апреле прошлого года против Корнелиуса Уайта, над которым одержал досрочную победу.
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