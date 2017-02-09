Чед Доусон проведёт бой против Анджея Фонфары 4 марта в Бруклине

Встреча этих боксёров состоится 4 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) и будет проходить в андеркарте боя между Дэнни Гарсей и Китом Турманом, сообщает BoxingScene.



Свой последний поединок Доусон провёл в апреле прошлого года против Корнелиуса Уайта, над которым одержал досрочную победу.