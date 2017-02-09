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https://sport.mail.ru/news/boxing/28717540/
9 февраля 2017, 15:47 | Бокс | Р-Спорт

Влодарчик и Гевор 1 апреля проведут бой за право встретиться с Гассиевым

Поляк Кшиштоф Влодарчик и немецкий боксер с армянскими корнями Ноэль Гевор 1 апреля должны провести бой за право стать обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, которым владеет россиянин Мурат Гассиев, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.

Гассиев 3 декабря в бою с россиянином Денисом Лебедевым завоевал пояс IBF, свою первую обязательную защиту 23-летний боксер должен провести до сентября 2017 года.

«Ноэль Гевор и Кшиштоф Влодарчик будут драться в элиминаторе 1 апреля. Победитель (этого поединка) потом проведет бой с Гассиевым», — сообщили в пресс-службе IBF.
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