Влодарчик и Гевор 1 апреля проведут бой за право встретиться с Гассиевым

Гассиев 3 декабря в бою с россиянином Денисом Лебедевым завоевал пояс IBF, свою первую обязательную защиту 23-летний боксер должен провести до сентября 2017 года.

«Ноэль Гевор и Кшиштоф Влодарчик будут драться в элиминаторе 1 апреля. Победитель (этого поединка) потом проведет бой с Гассиевым», — сообщили в пресс-службе IBF.