Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28716012/
9 февраля 2017, 13:20 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес: Мы делали Головкину хорошее предложение

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес возлагает на Геннадия Головкина, владеющего поясами IBF/IBO/WBA/WBO в среднем весе, вину за то, что им не удаётся договориться о бое.

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO <span class=error>Сауль</span> Альварес возлагает на Геннадия <span class=error>Головкина</span> владеющего поясами IBF/IBO/WBA/WBO в среднем весе вину за то что им не удаётся договориться о бое. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 6 мая у Альвареса запланирован поединок в США против Хулио Сезара Чавеса-младшего, который пройдёт в промежуточном весе 164,5 фунта.

«Я хочу боя с Головкиным. Они получили наше предложение, но сами затребовали космические условия. Они сказали, что не будут драться за предложенную сумму, но эта сумма была больше, чем они когда-либо зарабатывали. Мы сделали им хорошее предложение. Сейчас же я сфокусирован на поединке, запланированном на 6 мая», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным

СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным

Твиттер сайта FightNights.com прокомментировал вероятность боя американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России