Альварес: Мы делали Головкину хорошее предложение
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес возлагает на Геннадия Головкина, владеющего поясами IBF/IBO/WBA/WBO в среднем весе, вину за то, что им не удаётся договориться о бое.
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На 6 мая у Альвареса запланирован поединок в США против Хулио Сезара
«Я хочу боя с Головкиным. Они получили наше предложение, но сами затребовали космические условия. Они сказали, что не будут драться за предложенную сумму, но эта сумма была больше, чем они
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