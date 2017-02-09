Альварес: Мы делали Головкину хорошее предложение

На 6 мая у Альвареса запланирован поединок в США против Хулио Сезара Чавеса-младшего, который пройдёт в промежуточном весе 164,5 фунта.



«Я хочу боя с Головкиным. Они получили наше предложение, но сами затребовали космические условия. Они сказали, что не будут драться за предложенную сумму, но эта сумма была больше, чем они когда-либо зарабатывали. Мы сделали им хорошее предложение. Сейчас же я сфокусирован на поединке, запланированном на 6 мая», — приводит слова Альвареса BoxingScene.