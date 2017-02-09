Как Флойд Мейвезер! 15-летний нигерийский мальчик выиграл чемпионат Казахстана по боксу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Этот мальчик — мой личный ученик. Начал с ним работать еще до того, как стал старшим тренером в области. Собирал детей. Привели ко мне и Джозефа. Привел его дядя, который предложил посмотреть своего племянника. Вот так, с семи лет он занимается у меня. Потихоньку работаем. Парень смышленый, с головой работает. Кому-то по несколько раз надо объяснять, а Джозеф все сразу схватывает. Выиграл чемпионат города, потом области. Побеждал и на международных турнирах. В Россию возил на соревнования, он и там выигрывал. Лишь в 13−14 лет был небольшой спад. В рост вытянулся, кости выросли, а масса тела не так активно увеличивалась. Худой был. Координация поменялась, и пошел спад.

Начали новый этап работы. Снова выиграли чемпионат области. Выступил на зональном чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске в 2016 году и занял там второе место. Три боя провел. В финале проиграл в равном поединке Давиду Дюсембаеву из Карагандинской области. Джозефа отметили за этот турнир Кубком за волю к победе. После небольшого перерыва начали подготовку к чемпионату Казахстана, который прошел в январе месяце. Соперников примерно знали, изучали. Выиграли все четыре боя. В первом поединке, правда, Давид встречался с соперником из Карагандинской области, которого мы прежде не видели. Выиграл бой с явным преимуществом… Во втором раунде бой завершился. В следующем круге боксировал с представителем Мангыстауской области, и победил со счетом 3:0. Соперника по полуфиналу видели и подобрали под него тактику. Бой завершился во втором раунде….

В финале Джозеф снова встречался с Давидом Дюсембаевым. На этот раз мы уже были информированы, и Джозеф выиграл этот поединок. Стал чемпионом Казахстана. Получил приз за лучшую технику. Какие наши цели? В августе будет чемпионат Азии. Хотим туда пробиться и выиграть турнир. С Джозефом работаем я и Кокбас Есенкелды.

— Это будет первый крупный международный турнир для Джозефа?

— Да, это будет самый крупный турнир для него. Настрой такой — выйти туда, показать красивый бокс. Казахскую школу покажет сын казахского народа.

— Джозеф, по-своему, парень необычный. Имя и фамилия у него, мягко говоря, не казахские.

— Отец у Джозефа нигериец, а мама — русская. Джозеф родился в 2001 году.

— Паспорт и документы у Джозефа казахстанские?

— Нет, но мы документы подали, и в апреле-мае гражданство он получит. Джозеф родился в Москве, но в полгода его привезли в Петропавловск к тете на воспитание. И с тех пор он живет и воспитывается здесь, в Казахстане. Пошел в первый класс в обычную школу. Учился до седьмого класса, после чего он поступил в Северо-Казахстанскую областную специализированную школу-интернат для одаренных в спорте детей. Я сменил работу и начал работать в этом учебном заведении. Мои ученики последовали за мной. Сейчас Джозеф учится в спортинтернате в 10 классе.

— А какая успеваемость?

— Не скажу, что он отличник, но ударник, это точно. Учится на четыре и пять. Сами понимаете, мы сейчас уехали на сборы. Но он старается. Главное, голова на плечах есть.

— А как бы Вы охарактеризовали стиль ведения боя Джозефа?

— Он чуть игровик. Техничный. Сами знаете, что у нас в основном все игровики, на ногах работают. Джозеф тоже действует в игровой манере. В ринге я не разу не видел, чтобы у него была паника. Он видит удары. Думает головой. Бывает, боксер теряет голову, мандраж, и не знает, что ему делать. Джозеф не такой. Каждое действие он обдумывает, каждую атаку.

— Джозеф с Вами не первый год. С какого веса он начинал, и как вырос за эти годы?

— Я его как-то отпускал на 10 дней. Когда он уезжал, и я был выше его ростом, но когда он вернулся, заметил, что что-то не так. Попросил других учеников поделится мнением, кто из нас выше. Все в один голос сказали, что Джозеф. Пожелал ему расти и дальше. Достичь двух метров. И тогда уже и на вес свыше 91 килограмма пойдем, разницы не будет. Сейчас у него рост метр 87 сантиметров. Размер ноги 44. И он продолжает расти, это же природа.

— Это настоящее секретное оружие казахстанского бокса. А есть ли прозвище у Джозефа в команде?

— Джоза.

Молодому боксеру сейчас всего 15 лет, и он пока не рассуждает о том, каким он будет лет через 10. Джозеф Окаро живет настоящим. А настоящее, это августовский континентальный турнир по боксу.

— Джозеф, какие цели перед собой ставишь?

— Хочу стать чемпионом Азии.

— А стиль какого боксера тебе нравится? Может быть, на кого хочешь быть похожим?

— Флойд Мейвезер.

— А чем Мейвезер нравится?

— Он чемпион. Двигается также, как и я. Не пропускает ударов. Хорошая защита.

— Я так понимаю, в ближайшее время ты получишь казахстанский паспорт, и, возможно, попробуешь попасть в главную сборную Казахстана.

— Да.

Но это в будущем, а сейчас боксер с тренером находятся в Академии бокса AIBA в Алматинской области. По словам наставника, отличные подготовительные условия должны дать плоды во время выступления на континентальном турнире.