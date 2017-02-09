Как Флойд Мейвезер! 15-летний нигерийский мальчик выиграл чемпионат Казахстана по боксу
Победитель последнего юношеского чемпионата Казахстана Джозеф Окаро привлек к себе внимание не только
технико-тактическими действиями, но и происхождением. Корреспондент Vesti.kz пообщался с личным тренером спортсмена Максатом Абилбошаровым и самим боксером.
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— Этот мальчик — мой личный ученик. Начал с ним работать еще до того, как стал старшим тренером в области. Собирал детей. Привели ко мне и Джозефа. Привел его дядя, который предложил посмотреть своего племянника. Вот так, с семи лет он занимается у меня. Потихоньку работаем. Парень смышленый, с головой работает.
Начали новый этап работы. Снова выиграли чемпионат области. Выступил на зональном чемпионате Казахстана в
В финале Джозеф снова встречался с Давидом Дюсембаевым. На этот раз мы уже были информированы, и Джозеф выиграл этот поединок. Стал чемпионом Казахстана. Получил приз за лучшую технику. Какие наши цели? В августе будет чемпионат Азии. Хотим туда пробиться и выиграть турнир. С Джозефом работаем я и Кокбас Есенкелды.
— Это будет первый крупный международный турнир для Джозефа?
— Да, это будет самый крупный турнир для него. Настрой такой — выйти туда, показать красивый бокс. Казахскую школу покажет сын казахского народа.
— Джозеф,
— Отец у Джозефа нигериец, а мама — русская. Джозеф родился в 2001 году.
— Паспорт и документы у Джозефа казахстанские?
— Нет, но мы документы подали, и в
— А какая успеваемость?
— Не скажу, что он отличник, но ударник, это точно. Учится на четыре и пять. Сами понимаете, мы сейчас уехали на сборы. Но он старается. Главное, голова на плечах есть.
— А как бы Вы охарактеризовали стиль ведения боя Джозефа?
— Он чуть игровик. Техничный. Сами знаете, что у нас в основном все игровики, на ногах работают. Джозеф тоже действует в игровой манере. В ринге я не разу не видел, чтобы у него была паника. Он видит удары. Думает головой. Бывает, боксер теряет голову, мандраж, и не знает, что ему делать. Джозеф не такой. Каждое действие он обдумывает, каждую атаку.
— Джозеф с Вами не первый год. С какого веса он начинал, и как вырос за эти годы?
— Я его
— Это настоящее секретное оружие казахстанского бокса. А есть ли прозвище у Джозефа в команде?
— Джоза.
Молодому боксеру сейчас всего 15 лет, и он пока не рассуждает о том, каким он будет лет через 10. Джозеф Окаро живет настоящим. А настоящее, это августовский континентальный турнир по боксу.
— Джозеф, какие цели перед собой ставишь?
— Хочу стать чемпионом Азии.
— А стиль какого боксера тебе нравится? Может быть, на кого хочешь быть похожим?
— Флойд Мейвезер.
— А чем Мейвезер нравится?
— Он чемпион. Двигается также, как и я. Не пропускает ударов. Хорошая защита.
— Я так понимаю, в ближайшее время ты получишь казахстанский паспорт, и, возможно, попробуешь попасть в главную сборную Казахстана.
— Да.
Но это в будущем, а сейчас боксер с тренером находятся в Академии бокса AIBA в Алматинской области. По словам наставника, отличные подготовительные условия должны дать плоды во время выступления на континентальном турнире.
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