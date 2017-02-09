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https://sport.mail.ru/news/boxing/28714262/
9 февраля 2017, 11:45 | Бокс | Р-Спорт

IBO не будет исключать боксера Александра Поветкина из рейтингов

Международная боксерская организации (IBO) не собирается исключать российского супертяжеловеса Александра Поветкина, сдавшего положительный допинг-тест, из своих рейтингов, пока россиянин не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России (ФПБР), заявил агентству «Р-Спорт» президент IBO Эдвард Левайн.

Поветкин в декабре должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но утром в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В феврале глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была отрицательной.

Ранее в WBC и IBF сообщили «Р-Спорт» об исключении Поветкина из рейтингов. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что по отношению к нему ведется допинговое расследование.

«Поветкин по-прежнему находится в рейтингах IBO за февраль на четвертом месте. Из наших рейтингов он не будет убран до тех пор, пока не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России, — сказал Левайн. — При этом мы не были активно вовлечены в его допинговую историю, поскольку он не стоял в расписании на бой за титул IBO в этот период».
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