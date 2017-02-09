IBO не будет исключать боксера Александра Поветкина из рейтингов
Международная боксерская организации (IBO) не собирается исключать российского супертяжеловеса Александра Поветкина, сдавшего положительный
допинг-тест, из своих рейтингов, пока россиянин не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России (ФПБР), заявил агентству «Р-Спорт» президент IBO Эдвард Левайн.
Поветкин в декабре должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но утром в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что
Ранее в WBC и IBF сообщили «Р-Спорт» об исключении Поветкина из рейтингов. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что по отношению к нему ведется допинговое расследование.
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