IBO не будет исключать боксера Александра Поветкина из рейтингов

Поветкин в декабре должен был провести поединок за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, но утром в день боя глава организации Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В феврале глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была отрицательной.

Ранее в WBC и IBF сообщили «Р-Спорт» об исключении Поветкина из рейтингов. В рейтингах WBO и WBA Поветкина нет, в рейтинге EBU россиянин располагается на первой строчке, но с отметкой, что по отношению к нему ведется допинговое расследование.