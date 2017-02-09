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https://sport.mail.ru/news/boxing/28714247/
9 февраля 2017, 11:42 | Бокс | Чемпионат.com

Бобби Ганн намерен нокаутировать Роя Джонса-младшего

Американский боксёр Бобби Ганн нацеливается на досрочную победу над Роем Джонсом-младшим, с которым ему предстоит встретиться на ринге 17 февраля в Уилмингтоне (штат Дэлавер, США).

«Я буду драться с одним из великих боксёров в истории. Поединки делают стили, так что это будет чертовски захватывающий бой. Предлагал ему сделку, по которой победитель получает всё. Я панчер и знаю, что выиграю этот бой.

Люди могут сомневаться из-за того, что я был неактивен в течение длительного времени. Но бой есть бой. Я проводил кулачные бои. Единственное отличие боксёрских поединков в том, что тут используются перчатки. Так что моё отсутствие на профессиональном ринге ни о чём не говорит. Я всегда был активен», — приводит слова Ганна BoxingScene.
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