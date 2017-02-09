Бобби Ганн намерен нокаутировать Роя Джонса-младшего
Американский боксёр Бобби Ганн нацеливается на досрочную победу над Роем
Джонсом-младшим, с которым ему предстоит встретиться на ринге 17 февраля в Уилмингтоне (штат Дэлавер, США).
«Я буду драться с одним из великих боксёров в истории. Поединки делают стили, так что это будет чертовски захватывающий бой. Предлагал ему сделку, по которой победитель получает всё. Я панчер и знаю, что выиграю этот бой.
Люди могут сомневаться
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