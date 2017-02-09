Бобби Ганн намерен нокаутировать Роя Джонса-младшего

«Я буду драться с одним из великих боксёров в истории. Поединки делают стили, так что это будет чертовски захватывающий бой. Предлагал ему сделку, по которой победитель получает всё. Я панчер и знаю, что выиграю этот бой.



Люди могут сомневаться из-за того, что я был неактивен в течение длительного времени. Но бой есть бой. Я проводил кулачные бои. Единственное отличие боксёрских поединков в том, что тут используются перчатки. Так что моё отсутствие на профессиональном ринге ни о чём не говорит. Я всегда был активен», — приводит слова Ганна BoxingScene.