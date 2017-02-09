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https://sport.mail.ru/news/boxing/28714242/
9 февраля 2017, 11:42 | Бокс | Sports.kz

Южноафриканский боксер хочет боя с Шуменовым

Боксер первого тяжелого веса из ЮАР Кевин Лерена назвал казахстанца Бейбута Шуменова в числе своих желаемых соперников в ближайших поединках, сообщает Sports.kz.

Боксер первого тяжелого веса из ЮАР <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Лерена</span> назвал <span class=error>казахстанца</span> <span class=error>Бейбута</span> <span class=error>Шуменова</span> в числе своих желаемых соперников в ближайших поединках сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Многие спрашивают меня, с кем бы я хотел драться в следующем бою. У меня на уме есть несколько имен. Вот те, с кем я хочу вскоре биться: Эрик Филдз, Би Джей Флорес, Бейбут Шуменов и Матеуш Мастернак», — написал боксер в своем твиттере.

24-летний Лерена провел на профессиональном ринге 18 боев, из них 17 завершил победой (девять — нокаутами) и в одном потерпел поражение.

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