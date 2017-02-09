Всемирная боксерская ассоциация пока не приняла решения по Поветкину

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«Мы в курсе, что в отношении Поветкина ведется расследование. Пока мы не приняли решения по будущему боксера», — сказал он.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.