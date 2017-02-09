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https://sport.mail.ru/news/boxing/28713798/
9 февраля 2017, 11:21 | Бокс | ТАСС

Всемирная боксерская ассоциация пока не приняла решения по Поветкину

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пока не приняла решения по ситуации с россиянином Александром Поветкиным. Об этом ТАСС сообщил операционный директор WBA Хулио Тайм.

Ранее Всемирный боксерский совет и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов. Увеличить
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«Мы в курсе, что в отношении Поветкина ведется расследование. Пока мы не приняли решения по будущему боксера», — сказал он.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба «А» Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный поединок с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря были отрицательными. Но допинг-проба «Б» от 6 декабря, вскрытая в начале февраля в Лос-Анджелесе, также дала положительный результат.
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