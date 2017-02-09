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https://sport.mail.ru/news/boxing/28713781/
9 февраля 2017, 11:10 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: Джошуа не бросал вызов Кличко, им манипулирует Хирн

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что обладатель пояса IBF Энтони Джошуа ещё не готов к таким соперникам, как Владимир Кличко.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии WBC <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер считает что обладатель пояса IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> ещё не готов к таким соперникам как Владимир <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«Хирн (промоутер Уайлдера. — Прим. “Чемпионата”) вынуждает его на это. Джошуа не вызывал Кличко на бой. Хирн это сделал. Хирн — как игрок за Playstation с очками виртуальной реальности, который управляет Джошуа.

Джошуа нужно было время на развитие. Думаю, Эдди Хирн больше хочет боёв с этими парнями. Хирн убивает своих бойцов. Он не знает, что делает», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.

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