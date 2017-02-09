Уайлдер: Джошуа не бросал вызов Кличко, им манипулирует Хирн

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«Хирн (промоутер Уайлдера. — Прим. “Чемпионата”) вынуждает его на это. Джошуа не вызывал Кличко на бой. Хирн это сделал. Хирн — как игрок за Playstation с очками виртуальной реальности, который управляет Джошуа.



Джошуа нужно было время на развитие. Думаю, Эдди Хирн больше хочет боёв с этими парнями. Хирн убивает своих бойцов. Он не знает, что делает», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.



Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.