Уайлдер: Джошуа не бросал вызов Кличко, им манипулирует Хирн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что обладатель пояса IBF Энтони Джошуа ещё не готов к таким соперникам, как Владимир Кличко.
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«Хирн (промоутер Уайлдера. — Прим. “Чемпионата”) вынуждает его на это. Джошуа не вызывал Кличко на бой. Хирн это сделал. Хирн — как игрок за Playstation с очками виртуальной реальности, который управляет Джошуа.
Джошуа нужно было время на развитие. Думаю, Эдди Хирн больше хочет боёв с этими парнями. Хирн убивает своих бойцов. Он не знает, что делает», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Поединок Джошуа — Кличко состоится 29 апреля в Лондоне.
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