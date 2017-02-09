СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным

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«Я не могу смириться с тем, что будет бой Мэйвезер — Макгрегор, потому что это просто глупо. Они не учитывают мнение миллионов обычных фанатов, которые выиграли бы от этого боя. Но бой Мэйвезер — Головкин не позволит Флойду заработать 100−200 миллионов долларов, а бой с Макгрегором — позволит. Флойда волнуют только деньги», — пишет FightNight.com.