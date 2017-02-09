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https://sport.mail.ru/news/boxing/28713355/
9 февраля 2017, 10:40 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным

Твиттер сайта FightNights.com прокомментировал вероятность боя американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> сайта FightNights.com прокомментировал вероятность боя американского боксера <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) и чемпионом UFC ирландцем <span class=error>Конором</span> Макгрегором сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я не могу смириться с тем, что будет бой Мэйвезер — Макгрегор, потому что это просто глупо. Они не учитывают мнение миллионов обычных фанатов, которые выиграли бы от этого боя. Но бой Мэйвезер — Головкин не позволит Флойду заработать 100−200 миллионов долларов, а бой с Макгрегором — позволит. Флойда волнуют только деньги», — пишет FightNight.com.

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