СМИ рассказали, почему Мейвезер не будет биться с Головкиным
Твиттер сайта FightNights.com прокомментировал вероятность боя американского боксера Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.
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«Я не могу смириться с тем, что будет бой Мэйвезер — Макгрегор, потому что это просто глупо. Они не учитывают мнение миллионов обычных фанатов, которые выиграли бы от этого боя. Но бой Мэйвезер — Головкин не позволит Флойду заработать 100−200 миллионов долларов, а бой с Макгрегором — позволит. Флойда волнуют только деньги», — пишет FightNight.com.
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