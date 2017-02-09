WBC обойдется без резких заявлений по Поветкину, решение будет через 1−2 недели

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В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста у российского боксера. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой». В итоге Поветкин был исключен из рейтингов WBC.