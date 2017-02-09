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https://sport.mail.ru/news/boxing/28712297/
9 февраля 2017, 9:32 | Бокс | Р-Спорт

WBC обойдется без резких заявлений по Поветкину, решение будет через 1−2 недели

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Всемирный боксерский совет (WBC) не будет делать резких заявлений по ситуации с провалившим допинг-тест россиянином Александром Поветкиным, окончательное решение по его делу будет вынесено через одну-две недели, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.

МОСКВА 9 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Маргарита <span class=error>Якупова</span>. Всемирный боксерский совет (WBC) не будет делать резких заявлений по ситуации с провалившим <nobr>допинг-тест</nobr> россиянином Александром <span class=error>Поветкиным</span> окончательное решение по его делу будет вынесено через <nobr>одну-две</nobr> недели заявил агентству Р-Спорт президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен из-за положительного допинг-теста у российского боксера. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой». В итоге Поветкин был исключен из рейтингов WBC.

«WBC не вынесет решение по Поветкину в ближайшее время, поскольку мы продолжаем расследование и не хотели бы делать резких и поспешных заявлений. Нам нужно собрать все факты, обсудить все коллегиально. Таким образом, решение будет принято через одну-две недели, на данный момент идет процесс его рассмотрения», — сказал Сулейман по телефону.
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