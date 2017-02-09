WBC обойдется без резких заявлений по Поветкину, решение будет через 1−2 недели
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Всемирный боксерский совет (WBC) не будет делать резких заявлений по ситуации с провалившим допинг-тест россиянином Александром Поветкиным, окончательное решение по его делу будет вынесено через одну-две недели, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.
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Видимо, что-то случилось...
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В декабре бой Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC был отменен
«WBC не вынесет решение по Поветкину в ближайшее время, поскольку мы продолжаем расследование и не хотели бы делать резких и поспешных заявлений. Нам нужно собрать все факты, обсудить все коллегиально. Таким образом, решение будет принято через
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